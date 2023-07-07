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Наполи нашел замену своему лидеру

"Партенопейцы" ведут переговоры о приобретении испанского центрбэка.
Сегодня, 12:55
Робен Ле Норман / Getty Images
Робен Ле Норман / Getty Images

Наполи нашел кем усилить линию защиты, вместо уходящего в Баварию Ким Мин-Дже.

Как сообщает Николо Скира, "партенопейцы" попытаются подписать защитника Реал Сосьедада Робена Ле Нормана.

Сделку будет тяжело заключить из-за того, что баски оценивают своего лидера в 50 млн евро, что является достаточно большой суммой для чемпиона Италии.

Альтернативой для Ле Нормана является англичанин с украинскими корнями Макс Килман, но Вулверхэмптон уже отклонил предложение Наполи в размере 35 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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