Бавария в шаге от подписания лидера Наполи

Мюнхенская Бавария близка к усилению линии защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, южнокорейский центрбэк Ким Мин-Дже завершил прохождение медобследования для мюнхенского клуба.

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Следующий шаг для оформления трансфера - активация суммы выкупа в размере 50 млн евро, которая прописана в контракте с Наполи. Затем футболист будет представлен официально.

Журналисты близкие к клубу утверждают, что Ким присоединится к "красным" во время их тренировочного сбора в Тегернзее.