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Бавария в шаге от подписания лидера Наполи

Ким Мин-Дже уже прошел для клуба медицинское обследование.
Сегодня, 11:52
Ким Мин-Дже / Getty Images
Ким Мин-Дже / Getty Images

Мюнхенская Бавария близка к усилению линии защиты.

Как сообщает Фабрицио Романо, южнокорейский центрбэк Ким Мин-Дже завершил прохождение медобследования для мюнхенского клуба.

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Следующий шаг для оформления трансфера - активация суммы выкупа в размере 50 млн евро, которая прописана в контракте с Наполи. Затем футболист будет представлен официально.

Журналисты близкие к клубу утверждают, что Ким присоединится к "красным" во время их тренировочного сбора в Тегернзее. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Бавария Мюнхен Ким Мин Дже

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