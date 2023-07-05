Тухель съездил домой к Кейну, чтобы поговорить о трансфере в Баварию

Недавно Бавария возобновила свой интерес к форварду Тоттенхэма Харри Кейну.

И несмотря на то, что "шпоры" не собираются продавать своего лидера, сам 29-летний футболист хотел бы сменить клуб.

Как сообщает журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк, главный тренер "ротен" Томас Тухель съездил в Лондон домой к Кейну и обсудил с ним потенциальный трансфер.

По информации источника, англичанин выразил свое желание перебраться в Мюнхен и выиграть с Баварией Лигу чемпионов.

Ранее стало известно, что трансфером Харри Кейна решил лично заняться председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге.