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"Тяжелея артиллерия": Председатель правления Баварии лично ведет переговоры по трансферу Кейна

Глава мюнхенцев хочет видеть в клубе английского форварда.
Сегодня, 00:30
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария пришла к крайним мерам в переговорах с Тоттенхэмом по нападающему Харри Кейну. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге лично взялся за организацию трансфера 29-летнего англичанина в стан чемпиона Германии.

Сам футболист всерьез нацелен на переход именно в Баварию. Главная сложность заключается в трансферной стоимости Кейна, в которой не могут сойтись стороны.

Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что Бавария и Наполи согласовали трансфер корейского центрбека.

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