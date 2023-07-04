"Тяжелея артиллерия": Председатель правления Баварии лично ведет переговоры по трансферу Кейна
Глава мюнхенцев хочет видеть в клубе английского форварда.
Бавария пришла к крайним мерам в переговорах с Тоттенхэмом по нападающему Харри Кейну. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге лично взялся за организацию трансфера 29-летнего англичанина в стан чемпиона Германии.
Сам футболист всерьез нацелен на переход именно в Баварию. Главная сложность заключается в трансферной стоимости Кейна, в которой не могут сойтись стороны.
Напомним, в минувшем сезоне форвард провел 38 матчей в АПЛ, забив 30 голов и отдав 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Бавария и Наполи согласовали трансфер корейского центрбека.