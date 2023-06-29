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Бавария и Наполи согласовали трансфер корейского центрбека

В ближайшее время Ким Мин Джэ должен присоединиться к своим новым одноклубникам.
Сегодня, 10:04
Ким Мин Джэ / Getty Images
Ким Мин Джэ / Getty Images

Мюнхенская Бавария максимально приблизилась к покупке защитника Наполи Ким Мин Джэ.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, немецкий и итальянский клубы в последние дни согласовали все важные детали трансфера 26-летнего корейца.

В итоге "ротен" выплатят клаусулу, которая примерно равна 50 миллионам евро.

С самим игроком был согласован 5-летний контракт, по которому Ким будет зарабатывать 10-12 миллионов в год.

На футболиста также претендовал Манчестер Юнайтед, но у него возникли проблемы, связанные с продажей клуба.

Ранее стало известно, что Бавария сделала предложение Тоттенхэму по форварду Харри Кейну.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Бавария Мюнхен

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