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Бавария сделала предложение Тоттенхэму по Кейну

Мюнхенцы не слишком щедро оценили лучшего форварда Англии.
Сегодня, 14:20
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Бавария сделала официальное предложение по трансферу форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

Мюнхенцы предложили 70 миллионов евро и бонусы. Ответ "шпор" на данную сумму пока неизвестен.

Напомним, контракт Кейна с Тоттенхэмом истекает летом 2024 года. На форварда сборной Англии также претендуют Реал и Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Харри забил 30 голов и отдал 3 ассистов в 38 матчах.

Ранее Кейн сообщил Баварии, что она для него - главный приоритет продолжения карьеры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария тоттенхэм Харри Кейн

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