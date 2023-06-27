Бавария сделала предложение Тоттенхэму по Кейну

Мюнхенцы не слишком щедро оценили лучшего форварда Англии.

Бавария сделала официальное предложение по трансферу форварда Тоттенхэма Харри Кейна. Об этом сообщает журналист Дэвид Орнстейн.

Мюнхенцы предложили 70 миллионов евро и бонусы. Ответ "шпор" на данную сумму пока неизвестен.

Напомним, контракт Кейна с Тоттенхэмом истекает летом 2024 года. На форварда сборной Англии также претендуют Реал и Манчестер Юнайтед.

В прошлом сезоне Харри забил 30 голов и отдал 3 ассистов в 38 матчах.

Ранее Кейн сообщил Баварии, что она для него - главный приоритет продолжения карьеры.