Кейн сообщил Баварии, что она для него - главный приоритет продолжения карьеры

Мюнхенская Бавария возобновила свой интерес к форварду Тоттенхэма Харри Кейну.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, "ротен" сделали 29-летнего англичанина своей главной трансферной целью.

При этом также сообщается, что Кейн уведомил Баварию, что он хочет продолжить свою карьеру именно в составе команде Томаса Тухеля.

Сейчас руководство чемпиона Германии раздумывает над следующими шагами - они надеются, что Кейна можно будет приобрести менее чем за 100 миллионов евро.

Ранее руководство Баварии выразило свое разочарование Люке Эрнандесу, который принял решение уйти в ПСЖ.