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Кейн сообщил Баварии, что она для него - главный приоритет продолжения карьеры

Немецкий клуб также сделал трансфер англичанина своей главной целью.
Вчера, 22:26
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

Мюнхенская Бавария возобновила свой интерес к форварду Тоттенхэма Харри Кейну.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, "ротен" сделали 29-летнего англичанина своей главной трансферной целью.

При этом также сообщается, что Кейн уведомил Баварию, что он хочет продолжить свою карьеру именно в составе команде Томаса Тухеля.

Сейчас руководство чемпиона Германии раздумывает над следующими шагами - они надеются, что Кейна можно будет приобрести менее чем за 100 миллионов евро.

Ранее руководство Баварии выразило свое разочарование Люке Эрнандесу, который принял решение уйти в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тоттенхэм Харри Кейн Бавария Мюнхен

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