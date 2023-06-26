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Бавария разочарована желанием Эрнандеса уйти в ПСЖ

Теперь немецкий коллектив хочет заработать на продаже бунтовщика.
Сегодня, 01:02
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

Мюнхенская Бавария выразила разочарование решением Люки Эрнандеса уйти во французский ПСЖ, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкое издание TZ.

"Ротен" разочаровались в 27-летнем центрбеке, когда он отказался подписывать новый контракт.

Клуб поддержал его в самые трудные моменты жизни футболиста, когда он получал серьезные травмы. 

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К тому же, Бавария приложила все усилия, чтобы поддержать его во время судебного разбирательства в 2021 году. В этом участвовал генеральный директор Ян-Кристиан Дризен

Теперь же Бавария намерена получить за трансфер Эрнандеса 50 миллионов евро. В то же самое время ПСЖ не собирается платить более 40 миллионов за игрока, у которого остался всего год по контракту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен Люка Эрнандес

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