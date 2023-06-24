Тухель хочет видеть в Баварии хавбека Барселоны

Полузащитник Барселоны Франки де Йонг может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Sky Sport Deutschland.

Мюнхенцы следят за ситуацией нидерландца в стане каталонцев. Немецкий клуб хотел бы воспользоваться возможным приходом Илкая Гюндогана, чтобы переманить де Йонга.

Читай также: Хавбек Барселоны определился со своим будущим

Главный тренер Баварии Томас Тухель лично заинтересован в подписании футболиста. Сам Франки не заинтересован в уходе, но Барселона готова к переговорам.

В минувшем сезоне на счету 26-летнего нидерландца два гола и четыре ассиста в 33 матчах Ла Лиги.