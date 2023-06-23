Хавбек Барселоны определился со своим будущим

Полузащитник Барселоны Франк Кессье не хочет менять клубную прописку этим летом. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

26-летний ивуариец не хочет становиться частью сделки по переходу хавбека Марцело Брозовича из Интера в каталонский клуб.

Кессье не намерен покидать каталонцев и рассмотрит вариант с уходом лишь в том случае, если главный тренер Хави или руководство клуба сообщат ему, что не нуждаются в его услугах.

В минувшем сезоне на счету хавбека один гол и один ассист в 28 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена усилиться испанским вундеркиндом.