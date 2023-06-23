iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона намерена усилиться испанским вундеркиндом

Каталонцы могут усилиться Иваном Фреснедой.
Сегодня, 00:30
Иван Фреснеда / Getty Images
Иван Фреснеда / Getty Images

Барселона намерена усилить линию защиты молодым талантом.

Как сообщает Marca, каталонцы могут подписать правого защитника Вальядолида Ивана Фреснеду.

Читай также: Вместо оригинала: Барселона интересуется подписанием очередного "нового Месси"

Источник отмечает, что вчера представители клуба имели встречу с агентом игрока. Сделка обойдется "сине-гранатовым" в сумму около 20 млн евро.

В прошедшем сезоне Фреснеда провел 22 матча в Ла Лиге, не сумев помочь своему клубу не вылететь из элитного дивизиона.


Статьи по теме

Медальный зачет Европейских игр 2023: Украина лидирует Медальный зачет Европейских игр 2023: Украина лидирует
Гринвуд впервые был замечен на тренировке после скандала с изнасилованием девушки Гринвуд впервые был замечен на тренировке после скандала с изнасилованием девушки
Заре засчитали техническое поражение в матче с Минаем Заре засчитали техническое поражение в матче с Минаем
"Ты прямо с небес": Супруга экс-форварда сборной Италии впечатлила подписчиков своей фигурой "Ты прямо с небес": Супруга экс-форварда сборной Италии впечатлила подписчиков своей фигурой
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк обновила личный рекорд
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракеткой мира, Сачко дебютирует в ТОП-200
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Олимпийские виды01:50
Медальный зачет Европейских игр 2023: Украина лидирует
Европа01:07
Гринвуд впервые был замечен на тренировке после скандала с изнасилованием девушки
Европа00:30
Барселона намерена усилиться испанским вундеркиндом
Вчера, 23:53
Европа23:53
Заре засчитали техническое поражение в матче с Минаем
Европа23:33
"Ты прямо с небес": Супруга экс-форварда сборной Италии впечатлила подписчиков своей фигурой
Футбол23:06
Вместо оригинала: Барселона интересуется подписанием очередного "нового Месси"
Европа22:55
Ювентус готов усилится американским вингером
НБА22:41
Голден Стэйт Уорриорз усилятся звездным ветераном
Легкая атлетика22:30
Сборная Украины по легкой атлетике поднялась в первый дивизион
Европа22:15
ПСЖ установил для Мбаппе дедлайн, до которого он должен определиться с будущим
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK