Барселона намерена усилиться испанским вундеркиндом

Барселона намерена усилить линию защиты молодым талантом.

Как сообщает Marca, каталонцы могут подписать правого защитника Вальядолида Ивана Фреснеду.

Читай также: Вместо оригинала: Барселона интересуется подписанием очередного "нового Месси"

Источник отмечает, что вчера представители клуба имели встречу с агентом игрока. Сделка обойдется "сине-гранатовым" в сумму около 20 млн евро.

В прошедшем сезоне Фреснеда провел 22 матча в Ла Лиге, не сумев помочь своему клубу не вылететь из элитного дивизиона.