Барселона намерена усилиться испанским вундеркиндом
Каталонцы могут усилиться Иваном Фреснедой.
Барселона намерена усилить линию защиты молодым талантом.
Как сообщает Marca, каталонцы могут подписать правого защитника Вальядолида Ивана Фреснеду.
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Источник отмечает, что вчера представители клуба имели встречу с агентом игрока. Сделка обойдется "сине-гранатовым" в сумму около 20 млн евро.
В прошедшем сезоне Фреснеда провел 22 матча в Ла Лиге, не сумев помочь своему клубу не вылететь из элитного дивизиона.