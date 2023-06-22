Вместо оригинала: Барселона интересуется подписанием очередного "нового Месси"
Каталонцы могут приобрести Арду Гюлера.
Барселона может усилиться турецким вундеркиндом Ардой Гюлером.
Как сообщает издание Sport.Es, каталонцы всерьез интересуются хавбеком Фенербахче и готовы сделать первое предложение "желтым канарейкам". Финансовые детали неизвестны.
Стоит отметить, что Гюлера из-за его стиля игры сравнивают с легендарным экс-футболистом "сине-гранатовых" Лионелем Месси.
В прошедшем сезоне турецкой Cуперлиги 18-летний полузащитник провел 20 матчей, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.
Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок Барселоны стал победителем МастерШеф