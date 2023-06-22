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Вместо оригинала: Барселона интересуется подписанием очередного "нового Месси"

Каталонцы могут приобрести Арду Гюлера.
Вчера, 23:06
Арда Гюлер / Getty Images
Арда Гюлер / Getty Images

Барселона может усилиться турецким вундеркиндом Ардой Гюлером.

Как сообщает издание Sport.Es, каталонцы всерьез интересуются хавбеком Фенербахче и готовы сделать первое предложение "желтым канарейкам". Финансовые детали неизвестны.

Стоит отметить, что Гюлера из-за его стиля игры сравнивают с легендарным экс-футболистом "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

В прошедшем сезоне турецкой Cуперлиги 18-летний полузащитник провел 20 матчей, забив 4 гола и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее стало известно, что экс-игрок Барселоны стал победителем МастерШеф

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Арда Гюлер

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