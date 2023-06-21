Бывший игрок Барселоны стал победителем МастерШеф

Бывший игрок Барселоны, а также подопечный Пепа Гвардиолы, Энеко Фернандес принял участие в 11-м сезоне шоу МастерШеф Испания.

39-летний испанец по итогам кулинарной программы занял первое место, выиграв около 85 тысяч фунтов. Он также пройдет кулинарный курс в Баскском кулинарном центре в Сан-Себастьяне.

Напомним, Фернандес играл за множество клубов, включая Барселону Б, когда ею руководил легенда клуба Гвардиола.

У правого вингера также были успешные этапы карьеры в Алавесе, Сабаделе, Овьедо, Туделано и Сарагосе Б.

Ранее Гвардиола опроверг информацию о блокировке перехода Канселу в Барселону.