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Бывший игрок Барселоны стал победителем МастерШеф

Экс-футболист занял первое место на кулинарном шоу.
Сегодня, 00:55
Энеко Фернандес / The Sun
Энеко Фернандес / The Sun

Бывший игрок Барселоны, а также подопечный Пепа Гвардиолы, Энеко Фернандес принял участие в 11-м сезоне шоу МастерШеф Испания.

39-летний испанец по итогам кулинарной программы занял первое место, выиграв около 85 тысяч фунтов. Он также пройдет кулинарный курс в Баскском кулинарном центре в Сан-Себастьяне.

Напомним, Фернандес играл за множество клубов, включая Барселону Б, когда ею руководил легенда клуба Гвардиола.

У правого вингера также были успешные этапы карьеры в Алавесе, Сабаделе, Овьедо, Туделано и Сарагосе Б.

Ранее Гвардиола опроверг информацию о блокировке перехода Канселу в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона МастерШеф

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