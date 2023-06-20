Гвардиола опроверг информацию о блокировке перехода Канселу в Барселону

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался касаемо не состоявшегося перехода защитника Жоау Канселу в Барселону.

"Хави дезинформировали. Это далеко от действительности.

Мы решили, что Жоау должен уйти, и нам было все равно, куда он уйдет, хоть в Манчестер Юнайтед, к нашим соперникам.

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Я не говорю, что кто-то соврал Хави, но утверждаю, что его дезинформировали. Жоау перешел в Баварию потому, что Бавария его хотела. От Барселоны предложения мы не получили", – сказал Гвардиола в интервью Goal.

Напомним, португалец провел вторую половину сезона в Баварии, выиграв с клубом Бундеслигу.