Остапенко обыграла Фернандес и вышла в четвертьфинал
Встреча началась с уверенной победы Фернандес в первом сете — 6:1. Однако Остапенко сумела переломить ход матча, с таким же счетом выиграв вторую партию. В решающем сете латвийская теннисистка оказалась сильнее — 6:4.
Матч продолжался 1 час 58 минут.
Остапенко впервые за девять лет вышла в четвертьфинал турнира в Ухане. Кроме того, победа над Фернандес стала для нее 100-й на турнирах категории WTA 1000.
В следующем раунде латвийская теннисистка встретится с Дианой Шнайдер, занимающей 13-е место в мировом рейтинге.
WTA 1000, Ухань (Китай). 1/8 финала
Лейла Фернандес (Канада, WTA №25) — Елена Остапенко (Латвия, WTA №34) — 1:2 (6:1, 1:6, 4:6).
Кстати, Елена Остапенко — дочь бывшего украинского футболиста Евгения Остапенко.
Напомним, Элина Свитолина впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.
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