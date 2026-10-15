Остапенко обыграла Фернандес и вышла в четвертьфинал

Елена Остапенко пробилась в четвертьфинал турнира WTA 1000 в китайском Ухане, одержав победу над канадкой Лейлой Фернандес в трех сетах.

Встреча началась с уверенной победы Фернандес в первом сете — 6:1. Однако Остапенко сумела переломить ход матча, с таким же счетом выиграв вторую партию. В решающем сете латвийская теннисистка оказалась сильнее — 6:4.

Матч продолжался 1 час 58 минут.

Остапенко впервые за девять лет вышла в четвертьфинал турнира в Ухане. Кроме того, победа над Фернандес стала для нее 100-й на турнирах категории WTA 1000.

В следующем раунде латвийская теннисистка встретится с Дианой Шнайдер, занимающей 13-е место в мировом рейтинге.

WTA 1000, Ухань (Китай). 1/8 финала

Лейла Фернандес (Канада, WTA №25) — Елена Остапенко (Латвия, WTA №34) — 1:2 (6:1, 1:6, 4:6).

Кстати, Елена Остапенко — дочь бывшего украинского футболиста Евгения Остапенко.

Напомним, Элина Свитолина впервые с 2019 года вышла в четвертьфинал турнира в Ухане.

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