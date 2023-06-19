Гвардиола высказался о возможном подписании Мбаппе

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Может ли Мбаппе перейти в Сити? Нет.

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Вы знаете, куда он хочет перейти", – сказал испанец в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, футболист сборной Франции уведомил ПСЖ, что не активирует опцию продления контракта еще на сезон. Таким образом, Мбаппе либо покинет клуб этим летом, либо через год.