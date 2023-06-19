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Гвардиола высказался о возможном подписании Мбаппе

Испанский специалист навсегда закрыл данный вопрос.
Сегодня, 16:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола прокомментировал слухи об интересе клуба к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.

"Может ли Мбаппе перейти в Сити? Нет.

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Вы знаете, куда он хочет перейти", – сказал испанец в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, футболист сборной Франции уведомил ПСЖ, что не активирует опцию продления контракта еще на сезон. Таким образом, Мбаппе либо покинет клуб этим летом, либо через год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Килиан Мбаппе Пеп Гвардиола

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