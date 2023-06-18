Мбаппе высказался о возможном уходе из ПСЖ

К сожалению, француз не может смотреть в завтрашний день.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе выступил с заявлением касаемо своего ухода из клуба.

"Я останусь в ПСЖ в следующем сезоне, а будущее решу только в 2024 году. За год может произойти многое, особенно в клубе вроде ПСЖ", – сказал Мбаппе в интервью Téléfoot.

Напомним, действующий контракт француза с клубом истекает следующим летом. Футболист отказался от продления договора.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен.