Реал в приоритете: Переход Мбаппе в Манчестер Юнайтед невозможен

Француза в АПЛ не стоит ждать.

Трансфер форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в Манчестер Юнайтед не состоится. Об этом сообщает издание The Athletic.

Трансфер француза в стан "красных дьяволов" исключен, так как футболист с детства мечтает играть в Реале. Нападающий сожалеет, что не перешел в стан мадридцев прошлым летом.

Напомним, Мбаппе отказался от активации опции продления контракта с ПСЖ до 2025 года. Игрок может покинуть клуб в этом межсезонье или свободным агентом через год.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний француз забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

Ранее стало известно, кто может заменить Мбаппе в ПСЖ.