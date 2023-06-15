Стало известно, кто может заменить Мбаппе в ПСЖ
Парижане могут приобрести звезду французского футбола.
Нападающий сборной Франции и Атлетико Антуан Гризманн может сменить клубную прописку.
Как сообщает Marca, футболист заинтересован парижский ПСЖ.
Французский клуб рассматривает Гризманна в качестве замены Килиану Мбаппе, который заявил, что не будет продлевать контракт.
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Руководство ПСЖ намерено продать игрока этим летом, чтобы не отпускать его бесплатно. В случае ухода Мбаппе, парижане постараются купить Антуана.
В прошлом сезоне Гризманн провел 48 игр во всех турнирах, в которых забил 16 голов и выполнил 19 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Мбаппе предлагают перейти в топ-клуб Англии.