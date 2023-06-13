ПСЖ выставил Мбаппе на продажу

ПСЖ принял решение продать нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт.

По информации источника, руководство парижан таким образом отреагировало на то, что 24-летний игрок отказался от опции продления контракта еще на год.

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Действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до лета следующего года.

В прошлом сезоне француз провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Перес анонсировал переход Мбаппе в Реал.