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ПСЖ выставил Мбаппе на продажу

Французский клуб решил заработать на игроке.
Сегодня, 07:24
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ принял решение продать нападающего команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист The Telegraph Джейсон Берт.

По информации источника, руководство парижан таким образом отреагировало на то, что 24-летний игрок отказался от опции продления контракта еще на год.

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Действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ действует до лета следующего года.

В прошлом сезоне француз провел 43 матча за клуб, в которых забил 41 гол и выполнил десять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Перес анонсировал переход Мбаппе в Реал.


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