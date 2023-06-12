Мбаппе отказался от опции продления контракта с ПСЖ еще на год

Теперь парижский клуб может быть вынужден продать своего игрока сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год.

В конце прошлого сезона Килиан Мбаппе решил остаться в ПСЖ, подписав с клубом новый контракт.

Соглашение было рассчитано на два года + в нем была прописана опция продления игроком еще на год. Для этого форвард должен до 31 июля 2023 года сообщить руководству клуба о своем решении.

И француз сделал свой выбор. Как сообщает Фабрицио Романо, Мбаппе проинформировал ПСЖ, что он не будет использовать свою опцию - это значит, что он станет свободным агентом летом 2024 года.

Так как парижане не планируют отпускать его бесплатно, они готовы к нескольким сценариям:

Мбаппе соглашается подписать новый контракт; ПСЖ продает Мбаппе (этим летом или во время следующего зимнего трансферного окна).

Напомним, что недавно президент мадридского Реала Флорентино Перес анонсировал переход Килиана Мбаппе в "королевский клуб".