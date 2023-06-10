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Перес анонсировал переход Мбаппе в Реал

Но трансфер состоится не в этом году.
Сегодня, 21:53
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес подтвердил желание подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. 

У главы мадридского клуба спросили: "Подпишете ли вы Мбаппе?"

"Да, но не в этом году", – ответил Перес.

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. "Сливочные" хотят подписать игрока в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Реал вернул из Милана полузащитника и продлил с ним контракт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Флорентино Перес Реал Мадрид Килиан Мбаппе

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