Перес анонсировал переход Мбаппе в Реал

Но трансфер состоится не в этом году.

Президент Реала Флорентино Перес подтвердил желание подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

У главы мадридского клуба спросили: "Подпишете ли вы Мбаппе?"

"Да, но не в этом году", – ответил Перес.

Florentino Pérez sobre fichar a Mbappé: pic.twitter.com/zu4TzdS0Ij — 𝗠𝗮𝗱𝗿𝟳𝗱𝗶𝘀𝗺𝗼 (@soymadr7dismo) June 10, 2023

Напомним, действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2024 года. "Сливочные" хотят подписать игрока в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что Реал вернул из Милана полузащитника и продлил с ним контракт.