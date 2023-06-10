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Реал вернул из Милана полузащитника и продлил с ним контракт

Браим Диас продолжит карьеру в составе мадридской команды.
Сегодня, 15:38
Браим Диас / Getty Images
Браим Диас / Getty Images

Мадридский Реал объявил о возвращении из трехлетней аренды в Милане полузащитника Браима Диаса.

Также на своем официальном сайте "сливочные" уведомили, что продлили контракт с испанским хавбеком до 30 июня 2027 года.

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Во вторник, 13 июня, мадридцы проведут презентацию 23-летнего футболиста как новичка команды.

Напомним, что Диас перешел в Реал из Манчестер Сити в январе 2019 года. Со "сливочными" полузащитник становился чемпионом и обладателем Суперкубка Испании.

Последние три сезона игрок провел на правах аренды в Милане. За это время испанец провел 124 матча, в которых отличился 18 голами и 15 результативными передачами. В прошлом сезоне он вместе с "россонери" выиграл чемпионат Италии.

Ранее Реал также объявил о возвращении в клуб защитника Франа Гарсии.

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