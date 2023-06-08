Новоиспеченный форвард Аль-Иттихада Карим Бензема назвал причины переезда в Саудовскую Аравию.

"Потому что я мусульманин, а это мусульманская страна, и я всегда хотел здесь жить", – сказал француз в интервью клубному телевидению.

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Напомним, Карим подписал контракт до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ряд источников сообщал, что французу будут платить 200 млн евро в год.

Француз покинул Реал на правах свободного агента, проведя в клубе почти 15 лет.