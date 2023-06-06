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Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии двигается вперед

Бывшие одноклубники вскоре могут вновь пересечься на одном футбольном поле, но уже в совершенно другом регионе.
Вчера, 22:27
Криштиану Роналду и Карим Бензема / Getty Images
Криштиану Роналду и Карим Бензема / Getty Images

Во вторник, 6 июня, экс-форвард Реала и сборной Франции Карим Бензема подписал трехлетний контракт с саудовским Аль-Иттихадом.

По информации различных источников, 35-летний француз будет зарабатывать 200 миллионов евро в год. 

"Я буду рад видеть вас в Джидде", — сказал Бензема в видео, размещенном в социальных сетях клуб из Саудовской Аравии.

"Аль-Иттихад — новый вызов для меня. Это хорошая лига, и в ней много хороших игроков", - цитирует форварда Goal.

"Криштиану Роналду уже здесь. Он друг, который показывает, что Саудовская Аравия начинает двигаться вперед, и я здесь, чтобы побеждать, как я это делал в Европе".

Напомним, что в Саудовской Аравии также может оказаться и Лионель Месси. Однако аргентинец попросил представителей Аль-Хиляля отложить переговоры на год.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Карим Бензема ан-наср Аль-Иттихад

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