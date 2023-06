Официально: Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии

Benzema is here 🤩✍️ A new tiger will roar 🐅 Welcome to Ittihad! #Benzema2Ittihad #here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...