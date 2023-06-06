Официально: Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии

Французский нападающий Карим Бензема официально сменил клубную прописку.

Футболист перебрался в стан аравийского Аль-Иттихада. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB — Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

Карим подписал контракт до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ряд источников сообщал, что французу будут платить 200 млн евро в год.

Напомним, что Бензема покинул Реал на правах свободного агента, проведя в клубе около 15 лет.