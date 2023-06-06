iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Официально: Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии

Француз пополнил состав Аль-Иттихада.
Вчера, 21:24
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Французский нападающий Карим Бензема официально сменил клубную прописку.

Футболист перебрался в стан аравийского Аль-Иттихада. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Карим подписал контракт до лета 2026 года. Финансовые детали сделки не уточняются, однако, ряд источников сообщал, что французу будут платить 200 млн евро в год.

Напомним, что Бензема покинул Реал на правах свободного агента, проведя в клубе около 15 лет.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Саудовская Аравия Аль-Иттихад

Статьи по теме

Футболист Челси может стать одноклубником Бензема Футболист Челси может стать одноклубником Бензема
Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии двигается вперед Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии двигается вперед
"Зовите, если нужен вратарь": чемпион НБА забавно отреагировал на переезд звезд футбола в Саудовскую Аравию "Зовите, если нужен вратарь": чемпион НБА забавно отреагировал на переезд звезд футбола в Саудовскую Аравию
Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы
Севилья - Рома 1:1 Видео голов финального матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:55
Европа23:55
Футболист Челси может стать одноклубником Бензема
Европа23:23
Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке
Европа23:03
Сын Луческу: Отец сказал, что хочет продолжить тренеровать
НБА22:56
Плей-офф НБА: Майами сравнял счет в противостоянии с Денвером
Другие страны22:54
Экс-игрок Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Роналду
Другие страны22:27
Бензема: Роналду показал, что футбол в Саудовской Аравии двигается вперед
Европа22:26
Ди Мария эмоционально попрошался с Ювентусом
НБА22:02
"Зовите, если нужен вратарь": чемпион НБА забавно отреагировал на переезд звезд футбола в Саудовскую Аравию
Бокс21:55
Усик: Я знаю, что мы вернемся в украинский Симферополь
Другие страны21:24
Официально: Бензема перебрался в чемпионат Саудовской Аравии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK