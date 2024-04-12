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Как скот: В Саудовской Аравии болельщик отхлестал футболиста кнутом

Инцидент после матча за Суперкубок попал на видео.
Сегодня, 12:35
Абдерразак Хамдалла / Getty Images
Абдерразак Хамдалла / Getty Images

После матча за Суперкубок Саудовской Аравии между Аль-Хилялем и Аль-Иттихадом (4:1) случился безумный инцидент с участием футболиста и болельщика.

У нападающего Абдерразака Хамдаллы, автора единственного гола Аль-Иттихада в этом поединке, по дороге в подтрибунное помещение возник конфликт с одним из болельщиков.

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После словесного выяснения отношений марокканский футболист облил фаната водой, а тот в долгу не остался. Болельщик достал кнут и начал хлестать игрока. Обоих пришлось оттаскивать в разные стороны.

Ранее сообщалось, что Роналду получил прямую красную карточку в проигранном полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Саудовская Аравия Аль-Хиляль Аль-Иттихад

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