Как скот: В Саудовской Аравии болельщик отхлестал футболиста кнутом
После матча за Суперкубок Саудовской Аравии между Аль-Хилялем и Аль-Иттихадом (4:1) случился безумный инцидент с участием футболиста и болельщика.
У нападающего Абдерразака Хамдаллы, автора единственного гола Аль-Иттихада в этом поединке, по дороге в подтрибунное помещение возник конфликт с одним из болельщиков.
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После словесного выяснения отношений марокканский футболист облил фаната водой, а тот в долгу не остался. Болельщик достал кнут и начал хлестать игрока. Обоих пришлось оттаскивать в разные стороны.
Ранее сообщалось, что Роналду получил прямую красную карточку в проигранном полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии.
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