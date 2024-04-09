Роналду получил прямую красную карточку в проигранном полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии

У португальца сдали нервы от безысходности, когда на поле ничего не получалось.

В ночь на вторник, 9 апреля, в Абу-Даби состоялся второй полуфинальный поединок Суперкубка Саудовской Аравии, в котором сошлись Аль-Хиляль и Ан-Наср.

Команды ушли на перерыв при нулях на табло, а в середине второго тайма номинальные хозяева поля дважды отметились в воротах соперника усилиями Салема Аль-Давсари и Малкома.

У Ан-Насра ничего не получалось, чтобы вернуться в игру. В итоге под занавес встречи сдали нервы у Криштиану Роналду, который у боковой линии повздорил с соперником и ударил его локтем в грудь.

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Неудивительно, что за свои действия 39-летний португалец получил от арбитра прямую красную карточку.

Но и на этом инцидент не завершился. Роналду замахнулся на судью, когда тот уже отвернулся от игрока. К счастью, форвард вовремя остановился и не пошел дальше.

Примечательно, что уже в добавленное время Садио Мане сумел отыграть один мяч, однако было уже слишком поздно - Аль-Хиляль победил со счетом 2:1 и вышел в финал, где поборется за трофей с Аль-Иттихадом, который ранее с аналогичным счетом переиграл Аль-Вахда.

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