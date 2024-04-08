Возлюбленная Роналду свела фанатов с ума, представ в черном элегантном платье

Невеста нападающего Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка показала фотографии с отдыха, а также похвасталась перед поклонниками своим стилем.

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Джорджина предстала в черном платье с особым узором на спине.

Пост с фотографиями собрал более трех миллионов лайков и почти девять тысяч комментариев.

Ранее Джорджина показала тренировку с детьми, не забыв похвастаться формами.

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