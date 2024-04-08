"Как папа": Возлюбленная Роналду показала тренировку с детьми, не забыв похвастаться формами
Джорджина позанималась в зале в компании Евы и Матео.
Невеста нападающего Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась перед поклонниками роскошной фигурой.
Возлюбленная футболиста у себя в Instagram опубликовала видео из зала, показав результат своих тренировок.
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Компанию во время занятия в зале ей составили дети - шестилетние Ева и Матео.
"Мамина любимица", - написала Джорджина о Еве, которая занималась приседаниями.
Матео выполнял упражнения с мешком с песком, на что Родригес отреагировала, что он "как папа".
Ранее возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале.
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