"Как папа": Возлюбленная Роналду показала тренировку с детьми, не забыв похвастаться формами

Джорджина позанималась в зале в компании Евы и Матео.

Невеста нападающего Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась перед поклонниками роскошной фигурой.

Возлюбленная футболиста у себя в Instagram опубликовала видео из зала, показав результат своих тренировок.

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Компанию во время занятия в зале ей составили дети - шестилетние Ева и Матео.

"Мамина любимица", - написала Джорджина о Еве, которая занималась приседаниями.

Матео выполнял упражнения с мешком с песком, на что Родригес отреагировала, что он "как папа".

Ранее возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале.

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