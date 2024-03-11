Не каждый мужчина сможет. Возлюбленная Роналду похвасталась своими умениями в тренажерном зале
Джорджина удивила способноями на тренажере.
Невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новый пост в социальных сетях.
Девушка добавил видео из тренажерного зала.
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По словам Родригес, она сумела выжать ногами 235 кг.
За несколько часов видео собрало миллион просмотров и почти 100 тысяч лайков.
Ранее возлюбленная Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире.
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