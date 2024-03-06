Возлюбленная Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире

Возлюбленная нападающего Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес похвасталась шикарной сумкой.

Девушка показала аксессуар из кожи нильского крокодила Diamond Himalaya от Hermès, который оценивается 340 тысяч евро.

Сумка Diamond Himalaya Birkin была предметом коллекционирования. В 2017 году аксессуар оказался на аукционе в Гонконге и получил такую цену.

Джорджина также показала кадры, когда она находилась на показе моды в Париже.

Ранее Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру.

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