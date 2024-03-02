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С семеркой на груди. Возлюбленная Роналду появилась на модельном показе в оригинальном платье

Джорджина Родригес напомнила миру о величии португальца в Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 14:10
Джорджина Родригес / Getty Images
Джорджина Родригес / Getty Images

Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду, приняла участие в Неделе моды в столице Франции.

Девушка появилась на подиуме в особом красном платье в стиле спорт-шик, которое являло собой имитацию знаменитой красной футболки Роналду с номером 7.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

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На спине у платья был автограф Криштиану. "Для любви всей моей жизни Gio x Vetements", - написано на платье.

Источник: Getty Images

Ранее Роналду с сыном похвастались прессом во время занятий в тренажерном зале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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