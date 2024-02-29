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Довбик похвастались прессом во время занятий в тренажерном зале

Украинец показал упражнения, которые выполняет для улучшения своей формы.
Сегодня, 18:43
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В восресенье, 3 марта, Жирона проведет выездной матч против Мальорки в чемпионате Испании.

Каталонский коллектив продолжает усердно готовиться, чтобы находится в группе лидеров турнира.

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Форвард Жироны Артем Довбик опубликовал несколько постов в Instagram-stories. Украинец показал, как выполняет упражнения.

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Кроме того, Довбик похвастался своим прессом: "Фокусировка и тяжелая работа".

В текущем сезоне Артем провел за каталонскую команду 29 матчей, в которых забил 15 голов и сделал семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что фанат обратился со странной просьбой к жене Довбика.

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