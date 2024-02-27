"Можно футболку Виталия Цыганкова?": Фанат обратился со странной просьбой к жене Довбика

Возлюбленная футболиста посмеялась над ситуацией в соцсетях.

Жена форварда Жироны Артема Довбика поделилась в Инстаграме забавным сообщением от фаната.

Юлия опубликовала в сторис просьбу болельщика, который хотел заполучить подписанные футболки у ее мужа и другого украинца каталонского клуба.

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Комичность данной ситуации состоит в том, что в сообщении было неправильно указано имя Виктора Цыганкова. Неизвестный назвал его "Виталием".

Напомним, вчера Жирона обыграла на своем поле Райо Вальекано. Виктор Цыганков стал автором одного из голов.

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