Жирона - Реал Вальекано 3:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

В рамках 26-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле разгромила Райо Вальекано (3:0).

На старте второго тайма украинский вингер Виктор Цыганков забил после передачи Гутьерреса.

В компенсированное время каталонцы довели счет до разгромного. Главным героем стал Савио, который оформил дубль.

Видео голов и обзор матча Жирона - Райо Вальекано:

Жирона - Райо Вальекано 3:0

Голы: Цыганков, 52, Савио, 90+2, 90+6

Жирона: Гассанига — Коуту, Э.Гарсия, Д. Лопес (Хуанпе, 70), Гутьеррес — Эррера (Солис, 89), Алейш Гарсия — Цыганков (Торре, 89), Порту (Мартин, 73), Савио — Довбик (Стуани, 73).

Райо Вальекано: Димитриевски — Баллиу, Аридане, Лежен, Эспино — Де Фрутос (Чаваррия, 64), Крешпу (Трехо, 79), Валентин (Сисс, 59), Альваро Гарсия — У. Лопес (Перес, 64), Де Томас (Камельйо, 58).

Предупреждения: Алейш Гарсия, Коуту, Савио — Кике, Сисс, Крешпу, Чаваррия.

На 76-й минуте был удален Пеп Чаввария (Райо Вальекано) (второе предупреждение).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!