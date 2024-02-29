Марадона, Гей и Погба: Самые известные случаи дисквалификаций из-за допинга в спорте

Спортивный и, в частности, футбольный мир всколыхнула новость о четырехлетней дисквалификации Поля Погба из-за употребления запрещенных веществ.

Некогда один из самых топовых игроков теперь, похоже, может бесславно заканчивать карьеру, ведь, на момент окончания его отстранения ему будет 35 и, вряд ли, он кому-то еще понадобится.

Пользуясь случаем, ISPORT решил вспомнить другие громкие допинг-скандалы в спорте, рассказав об их причинах, сроках отстранения и дальнейшей судьбе спортсменов.

мария шарапова (теннис) - 2 года

марія шарапова / Источник: Getty Images

Квинтэссенция всего российского спорта, сколько же из этой страны спортсменов, которые употребляли допинг и их на этом ловили? И главной "звездой" среди них была именно Машенька.

Теннисистку, как и бесчисленное количество представителей государства-террориста, поймали на употреблении мельдония. Произошло это во время Australian Open 2016.

Сначала Шарапова получили двухлетнюю дисквалификацию, но потом ее сократили на 3 месяца, потому что якобы, она не знала, что этот препарат способствует улучшению результатов и употребляла его из-за проблем со здоровьем.

После отбытия дисквалификации россиянка вернулась в профессиональный теннис, но, на турнирах серии Большого Шлема не заходила дальше 1/8, и завершила карьеру уже в возрасте 33 лет, поэтому, действительно ли она "не знала" об эффекте мельдония - вопрос открытый.

Диего Марадона (футбол) - 15 месяцев

Дієго Марадона / Источник: Getty Images

Великого аргентинца дисквалифицировали не один раз, но, мы поговорим о самом громком случае.

Марадона подвел свою сборную на ЧМ-1994, получив отстранение уже после первого матча группового этапа. По завершению игры против Болгарии Диего прошел допинг-тест, который обнаружил у него в крови пять разновидностей эфедрина, а именно: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин.

По словам аргентинца, эти вещества попали в его кровь из лекарств, которые он принимал по рекомендации своего личного врача, но, эта аргументация не сработала, и в итоге Марадону дисквалифицировали на 15 месяцев.

Вероятно, свою роль сыграла и репутация Диего, ведь ранее его уже отстраняли из-за употребления наркотиков, кстати, на тот же самый срок.

Отметим, что и после второй своей дисквалификации полузащитник попытался вернуться в футбол, но, провел он лишь около 30 матчей за Боку Хуниорс и повесил "бутсы на гвоздь".

Бен Джонсон (легкая атлетика) - 3 года

Бен Джонсон / Источник: Getty Images

Примечательно, что следующий наш герой в свое время был личным тренером Марадоны.

Диего нанимал Бена в конце своей профессиональной карьеры, чтобы улучшить свое физическое состояние, а что касается отстранения, то его Джонсон получил на три года раньше чем впервые был дисквалифицирован Марадона, а именно в 1988.

Канадец был дисквалифицирован 27 сентября 1988 года, через три дня после того, как он победил на Олимпийских Играх, установив мировой рекорд на дистанции 100 м.

В крови спортсмена нашли станозолоп, который по словам Джонсона, ему в пиво подмешал его главный соперник Карл Льюис. Однако, даже если история Бена является правдой, то это его не оправдывает, ведь он также признавался в том, что регулярно употреблял запрещенные вещества с 1981 года после чего его лишили титула чемпиона мира и аннулировали его рекорды в беге на 100 и 60 м.

Отметим, что представитель Канады, как и предыдущие "герои" пытался вернуться в большой спорт, но, его попытки были бесславными и продолжались всего два года. В марте 1993 его снова дисквалифицировали - теперь пожизненно.

Стоит сказать, что Бен не единственный известный спринтер, которого "поймали" на употреблении допинга. Также из-за этого получали дисквалификации главные соперники Усэйна Болта - Джастин Гэтлин и Тайсон Гей.

Андерсон Силва (UFC) - 1 год

Андерсон Сілва / Источник: Getty Images

В свое время Силва был очень крутым бойцом без правил. Бразилец провел 10 защит титулов и считался одним из лучших в своем поколении, но, это все изменилось после боя против Ника Диаса в 2015 году.

В крови Андерсона нашли запрещенные вещества, и сам он пытался это объяснить тем, что принимал препарат для улучшения потенции. Это объяснение не сработало и в итоге Силва получил годовую дисквалификацию.

В 2017 после того, как он уже вернулся в октагон его вновь обвинили в употреблении допинга, но на этот раз ему удалось защититься, ведь выяснилось, что в его кровь запрещенные вещества попали по вине одной из бразильских аптек, которая не указала их наличие в составе препарата, который принимал боец.

После поединка с Диасом у представителя Бразилии было еще несколько боев в UFC, но в них была одержана лишь одна победа.

Лэнс Армстронг (велоспорт) - пожизненно

Ленс Армстронг / Источник: Getty Images

Для американца все сложилось более или менее хорошо. Ленса ни разу не поймали на употреблении допинга во время его профессиональной карьеры.

О том, что Армстронг принимал запрещенные вещества стало известно точно только в 2011 году, хотя, попытки доказать это были еще в 1999 и 2005 годах, но сначала его защитила его команда, а затем невиновность доказало расследование международного союза велосипедистов.

В 2011 же о вине Лэнса заявил его экс-партнер по сборной США Тайлер Хэмильтон.

Армстронг применял то же, что и все остальные гонщики - эритропоэтин. Я видел этот препарат в его холодильнике, и не раз заставал Лэнса за его употреблением

В 2012 Армстронга официально обвинило USADA, а еще через год он признался в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри, что все свои титулы победителя Тур де Франс завоевал благодаря приему допинга.

В отличие от предыдущих участников материала у американца не было возможности вернуться в спорт, ведь ему дали пожизненную дисевалификацию, хотя, вряд ли он этого хотел и планировал, ведь на момент дисквалификации ему был уже 41 год.

Поль Погба (футбол) - 4 года

Закончим тем, благодаря кому и появился этот материал. Дело Погба еще продолжается, ведь у него еще есть шанс оправдаться, однако, давайте сначала скажем с чего все началось.

Итак, положительную допинг-пробу у Поля взяли после матча против Удинезе 30 августа прошлого года, в котором он даже не выходил на поле. Что именно употреблял Погба пока остается неизвестным.

Француз пытается построить свою защиту, основываясь на том, что запрещенное вещество, которое он употреблял содержалась в пищевой добавке, которую ему посоветовал приобрести его друг-врач.

Подать апелляцию на первоочередное решение в CAS Поль может до 15 марта и, как он сам заявил, он будет это делать.

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