Инсайд от возлюбленной: Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру

Португальцу осталось не так много времени.

Невеста форварда Ан-Насра Криштиану Роналду поделилась информацией касаемо того, когда футболист завершит карьеру.

"Еще один год. Затем – все. Может, два. Я не знаю", – приводит слова Джорджины Родригес издание Goal.com.

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Напомним, действующий контракт 39-летнего португальца с саудовским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне на счету Роналду 22 гола и 9 ассистов в 20-ти матчах местного чемпионата.

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