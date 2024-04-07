Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл

Жена и сын в отсутствии самого Криштиану прекрасно ладят.

Возлюбленная и сын форварда Ан-Насра Криштиану Роналду весело провели субботний вечер за игрой в паддл.

Роналду-младший и Джорджина Родригес сыграли в команде и друг против друга в рамках дружеской игры. Модель опубликовала нарезки видео себе в соцсети.

Напомним, Криштиану и Джорджина, помимо первенца, воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Беллу Эсмеральду.

Ранее сообщалось, что жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!