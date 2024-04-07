Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл
Жена и сын в отсутствии самого Криштиану прекрасно ладят.
Возлюбленная и сын форварда Ан-Насра Криштиану Роналду весело провели субботний вечер за игрой в паддл.
Роналду-младший и Джорджина Родригес сыграли в команде и друг против друга в рамках дружеской игры. Модель опубликовала нарезки видео себе в соцсети.
Напомним, Криштиану и Джорджина, помимо первенца, воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Беллу Эсмеральду.
Ранее сообщалось, что жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде.
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