iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл

Жена и сын в отсутствии самого Криштиану прекрасно ладят.
Сегодня, 13:40
Роналду-младший и Джорджина / Instagram
Роналду-младший и Джорджина / Instagram

Возлюбленная и сын форварда Ан-Насра Криштиану Роналду весело провели субботний вечер за игрой в паддл.

Роналду-младший и Джорджина Родригес сыграли в команде и друг против друга в рамках дружеской игры. Модель опубликовала нарезки видео себе в соцсети.

Напомним, Криштиану и Джорджина, помимо первенца, воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, совместных дочерей Алану и Беллу Эсмеральду.

Ранее сообщалось, что жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джорджина Родригес роналду-младший

Статьи по теме

Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси Пользователи захейтили Джорджину за пафосное видео, сравнив с женой Месси
"Мой телефон упал": Жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде "Мой телефон упал": Жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде
Возлюбленная Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире Возлюбленная Роналду похвасталась самой дорогой сумкой в мире
Инсайд от возлюбленной: Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру Инсайд от возлюбленной: Джорджина рассказала, когда Роналду завершит карьеру
Помочь журналистам

Видео

Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом
Конец "голевой засухи" Довбика в обзоре победного матча Жироны с Бетисом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Саккари поднялась на две строчки, Свитолина остается в топ-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер обошел Алькараса, Сачко продолжает терять позиции
просмотров

Последние новости

Украина14:58
Черноморец в безумной голевой феерии оказался сильнее Александрии
Европа14:32
Агент форварда Манчестер Юнайтед предложил услуги игрока Интеру
Европа14:11
Барселона все же решила сохранить своего капитана в команде
Европа13:50
Криштиану Роналду: статистика-2023/2024
13:40
Джорджина и Роналду-младший провели выходной вечер за игрой в паддл
Европа13:15
Защитник Атлетико находится в шаге от ухода из клуба
Киберспорт12:53
Monte пропустят турнир IEM Chengdu из-за отказа правительства выпускать игроков за границу
Украина12:35
УПЛ: Черноморец сыграет с Александрией, Шахтер встретится с Рухом
Европа12:28
Эрлинг Холанд: статистика-2023/24
12:16
Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK