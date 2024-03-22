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"Мой телефон упал": Жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде

К счастью, пострадал только телефон.
Сегодня, 12:24
Джорджина Родрігес / www.instagram.com/georginagio/
Джорджина Родрігес / www.instagram.com/georginagio/

Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес, катаясь на велосипеде, попала в курьезную ситуацию.

Форвард Ан-Насру и сборной Португалии снимал красивое видео с участием своей возлюбленной, как вдруг что-то пошло не так и девушка уронила свой мобильный телефон.

Джорджина почти сразу остановилась и обратилась к своему мужу.

"Ой, мой телефон. Мой телефон упал, Криш", - сказала Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что Джорджина Родриегс рассказала, когда Роналду завершит карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Джорджина Родригес

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