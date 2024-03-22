"Мой телефон упал": Жена Роналду попала в забавную ситуацию, катаясь на велосипеде
К счастью, пострадал только телефон.
Жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес, катаясь на велосипеде, попала в курьезную ситуацию.
Форвард Ан-Насру и сборной Португалии снимал красивое видео с участием своей возлюбленной, как вдруг что-то пошло не так и девушка уронила свой мобильный телефон.
Джорджина почти сразу остановилась и обратилась к своему мужу.
"Ой, мой телефон. Мой телефон упал, Криш", - сказала Родригес.
Напомним, ранее сообщалось, что Джорджина Родриегс рассказала, когда Роналду завершит карьеру.
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