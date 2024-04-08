"Женитьба будет": Милевский откровенно признался о любовных делах

Бывшая звезда Динамо Артем Милевский признался, что сейчас у него нет романтических отношениях.

По словам бывшего спортсмена, у него нет девушки, однако открыт к отношениям.

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“Женитьба будет, это грандиозное событие в моей жизни. Вы правы. Что касается отношений, то с начала полномасштабного вторжения этих пида**сов я ни с кем не встречаюсь.

Был близок к серьезным отношениям, серьезным делам. Может даже и к браку. Ну но эта война, депрессия, бухло. Сейчас я сам, можете обращаться. Главное – чувство юмора иметь, ну а там договоримся", – сказал Милевский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Лунин с женой и маленьким сыном посетили одно из любимых мест.

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