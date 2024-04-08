Семейный отдых: Лунин с женой и маленьким сыном посетили одно из любимых мест
Украинский вратарь с родными устроил интересный досуг в Мадриде.
Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин ранее рассказывал, что в свободное от футбола время больше всего любит посещать зоопарки.
Вратарь "сливочных" не стал изменять своим предпочтениям и вместе с супругой Анастасией и маленьким сыном устроил подобный досуг, посетив зверинец в Мадриде.
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Видео прогулки Лунин опубликовал у себя в Instagram.
Ранее возлюбленная Лунина показала, как сын поддерживал украинца на матче Реала.
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