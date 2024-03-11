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Милота зашкаливает: возлюбленная Лунина показала, как сын поддерживал украинца на матче Реала

Семья посетила Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 16:01
Анастасия Лунина с сыном / instagram.com/a.nastasica
Анастасия Лунина с сыном / instagram.com/a.nastasica

В рамках чемпионата Испании Реал на своем поле разгромила Сельту (4:0). Участие в поединке принял Андрей Лунин, который не позволил сопернику отметиться голом в его ворота.

На матче присутствовала семья украинского вратаря - супруга Анастасия с сыном.

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"Поддерживаем папу", - написала девушка.

В текущем сезоне Лунин провел 22 матч за Реал, в которых десять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Анчелотти беспокоится из-за вызова Лунина в стан сборной Украины.

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