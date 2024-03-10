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Анчелотти беспокоится из-за вызова Лунина в стан сборной Украины

Итальянский специалист не хочет, чтобы игрок потерял игровую форму.
Сегодня, 17:24
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин был приглашен в национальную сборную Украины на квалификационный матч Евро-2024 против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер клуба Карло Анчелотти выразил уверенность в заслуженности вызова украинца, однако выразил опасения по поводу его состояния после возвращения из сборной.

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Анчелотти надеется, что Лунин продемонстрирует хорошую игру за национальную команду, чем сможет в очередной раз заявить о своих правах на первый номер в Мадриде.

В текущем сезоне Лунин провел 21 матч за Реал, в которых девять раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид Андрей Лунин

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