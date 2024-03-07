Прощай, Лунин? Анчелотти намерен выпустить в четвертьфинале ЛЧ другого вратаря

Главный тренер Реала Карло Анчелотти заяивл, что голкипер Тибо Куртуа и защитник Эдер Милитао могут сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

"Возможно, Куртуа и Милитао сыграют в четвертьфинале ЛЧ. Это хорошие новости", — сказал итальянец после матча с РБ Лейпцигом.

🚨🗣️ Ancelotti: “It may be that will have Courtois and Militao for the quarter finals.



That’s good news.” pic.twitter.com/kCZdXf7SUV — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 6, 2024

Напомним, матчи 1/4 финала еврокубка состоятся в апреле.

Ранее сообщалось, что Лунин - худший игрок Реала в матче против РБ Лейпциг.

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