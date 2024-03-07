iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин - худший игрок Реала в матче против РБ Лейпциг

Неудачная игра украинского голкипера.
Сегодня, 00:25
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал встретился с РБ Лейпциг.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам игры. Первый ресурс поставил худшую оценку украинцу Андрею Лунину - 6.2. Второй сайт также не был благосклонен к голкиперу, оценив его игру в 6.6, однако, также оценку получил и Ферлан Менди, поэтому здесь Андрей не единолично худший.

На счету вратаря 3 сейва, в том числе один после удара из-за пределов штрафной, 1 пропущенный гол и 18 точных передач.

Отметим, что Реал не сумел победить, но все равно прошел дальше за счет триумфа в первой игре.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин РБ Лейпциг

Статьи по теме

Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов
Реал не сумел во второй раз обыграть РБ Лейпциг, но все равно прошел в 1/4 ЛЧ Реал не сумел во второй раз обыграть РБ Лейпциг, но все равно прошел в 1/4 ЛЧ
Реал - Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Реал - Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - второй клуб, который не проигрывал на протяжении 30+ подряд домашних матчей в ЛЧ Манчестер Сити - второй клуб, который не проигрывал на протяжении 30+ подряд домашних матчей в ЛЧ
Помочь журналистам

Видео

Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Футбол01:01
Боруссия Д квалифицировалась на новый клубный чемпионат мира за счет вылета РБ Лейпциг из Лиги чемпионов
Европа00:59
Манчестер Сити - второй клуб, который не проигрывал на протяжении 30+ подряд домашних матчей в ЛЧ
Лига Чемпионов00:33
Ужасная ошибка Грабары в обзоре матча Манчестер Сити - Копенгаген
Киберспорт00:32
S1mple проиграл первый матч в карьере в Counter Strike 2 и вылетел из турнира
Олимпийские игры00:27
ITF допустила российских и белорусских теннисистов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх
Европа00:25
Лунин - худший игрок Реала в матче против РБ Лейпциг
Лига Чемпионов00:08
Лига чемпионов: Манчестер Сити одолел Копенгаген, Реал не смог обыграть Лейпциг
Лига Чемпионов00:05
Манчестер Сити повторно обыграл Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Европа23:58
Реал не сумел во второй раз обыграть РБ Лейпциг, но все равно прошел в 1/4 ЛЧ
Европа23:38
Холанд догнал Агуэро по количеству голов в Лиге Чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK