Лунин - худший игрок Реала в матче против РБ Лейпциг

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал встретился с РБ Лейпциг.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore выставили оценки по итогам игры. Первый ресурс поставил худшую оценку украинцу Андрею Лунину - 6.2. Второй сайт также не был благосклонен к голкиперу, оценив его игру в 6.6, однако, также оценку получил и Ферлан Менди, поэтому здесь Андрей не единолично худший.

На счету вратаря 3 сейва, в том числе один после удара из-за пределов штрафной, 1 пропущенный гол и 18 точных передач.

Отметим, что Реал не сумел победить, но все равно прошел дальше за счет триумфа в первой игре.

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