Реал Мадрид - РБ Лейпциг: обзор и результат матча Лиги чемпионов 06.03.2024

В рамках ответного матча 1/8 финала Реал на своем поле принял РБ Лейпциг.

"Быки" были более активными, что понятно, учитывая то, что им надо было отыгрываться, и имели два неплохих момента, но Беньямин Шешко оказался в офсайде, а Луи Опенда не смог переиграть Андрея Лунина.

В конце первого тайма у Опенда был еще один шанс, однако, на этот раз его удар пошел мимо ворот. Уже после перерыва Луи сначала обвел Лунина, но замешкался с ударом, и украинский голкипер сумел забрать мяч в руки.

Чуть позже Реал открыл счет в матче. Джуд Беллингем вывел на "свидание" с Петером Гулачи Винисиуса Жуниора, который сумел отправить мяч в сетку ворот венгра.

РБ Лейпциг на это ответил голом другого венгра, а именно Вилли Орбана, который откликнулся на подачу Давида Раума со штрафного. В конце гости организовали финальный штурм, но, своей цели он не достиг.

Таким образом, Реал благодаря победе в первом матче неделю назад прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где уже ожидает своего соперника.

Статистика матча Лиги чемпионов Реал - РБ Лейпциг

Реал - РБ Лейпциг 1:1

Голы: Винисиус, 65 - Орбан, 68

xG: 0.52 - 1.04

Удары: 12 - 18

Удары в створ ворот: 3 - 4

Владение мячом: 54% - 46%

Реал Мадрид: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Фернандес, Менди - Вальверде, Чуамени, Кроос (Модрич, 78), Камавинга (Родриго, 46) - Беллингем (Хоселу, 84) - Винисиус

РБ Лейпциг: Гулачи - Генрихс, Люкеба, Орбан, Раум - Ольмо, Айдара (Кампль, 90), Шлагер (Эльмас, 84), Симонс - Опенда (Юрари Поульсен, 77), Шешко (Баумгартнер, 85)

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