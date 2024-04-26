В Испании выбрали нового главу футбольной федерации

Выбирать пришлось из целого одного кандидата.

В Испании завершились выборы нового главы Королевской футбольной федерации (RFEF), пишет France24.

Напомним, что предыдущий глава Луис Рубиалес был вынужден покинуть пост из-за громкого скандала.

Новым главой RFEF стал Педро Роча, который был единственным кандидатом. Большинство членов ассамблеи отдали свои голоса за функционера.

Любопытно, но Роча также неоднозначная фигура. Ранее мужчину не раз подозревали в коррупции и финансовых махинациях со строительными контрактами.

Ранее также сообщалось, что Цыганков готов вернуться на футбольное поле.

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