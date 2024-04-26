Наставник Жироны высказался о готовности Цыганкова к следующему туру

Украинец готов вернуться на поле после двух пропущенных встреч.

В рамках 33-го тура Ла Лиги Жирона в гостях сыграет с Лас-Пальмасом.

Накануне поединка главный тренер каталонцев Мичел поделился кадровыми новостями. Испанец заявил, что Виктор Цыганков вернулся в общую группу и может сыграть впервые после двух подряд пропущенных матчей.

Читай также: Жирона гарантировала себе выход в еврокубки впервые в истории

"Стуани не выйдет на игру, но Янгель Эррера и Цыганков чувствуют себя хорошо.

Также на последней тренировке Хуанпе и Ян Коуто столкнулись головами. Посмотрим, что нам скажут врачи", - заявил Мичел.

Напомним, матч Лас-Пальмас - Жирона состоится завтра, 27 апреля, в 15:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!