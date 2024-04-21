Жирона гарантировала себе выход в еврокубки впервые в истории
Стоило всего лишь подписать украинцев.
В рамках 32-го тура Чемпионата Испании Жирона уверенно победила Кадис.
Благодаря этой победе каталонцы математически гарантировали себе попадание как минимум в Лигу конференций в следующем сезоне.
Таким образом, клуб впервые в своей истории примет участие в одном из еврокубков, но в каком именно определится по итогам текущей кампании. Сейчас Жирона идет в зоне Лиги чемпионов, имея 68 очков и опережая ближайшего конкурента в лице Атлетико на 7 пунктов.
До конца чемпионата коллектив Мичела сыграет с Лас-Пальмасом, Алавесом, Барселоной, Вильярреалом, Валенсией, Гранадой.
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